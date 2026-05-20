MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TUI-Aktien verlieren können.

TUI-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die TUI-Anteile bei 7,10 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,088 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.05.2026 89,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,35 EUR belief. Damit wäre die Investition 10,57 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von TUI betrug jüngst 3,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at