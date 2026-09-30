TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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TUI-Anlage im Blick 30.09.2026 10:03:37

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TUI-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.09.2016 wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TUI-Papier bei 35,78 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 27,946 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,21 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 29.09.2026 auf 6,84 EUR belief. Damit wäre die Investition um 80,88 Prozent gesunken.

TUI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
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