TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Lohnende TUI-Investition? 21.10.2026 10:03:28

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in TUI-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TUI-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das TUI-Papier an diesem Tag bei 14,57 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 68,651 TUI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 6,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 471,50 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,85 Prozent eingebüßt.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,42 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
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