TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Lohnende TUI-Investition?
|
21.10.2026 10:03:28
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TUI-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das TUI-Papier an diesem Tag bei 14,57 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 68,651 TUI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 6,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 471,50 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,85 Prozent eingebüßt.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,42 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
21.10.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.10.26
|EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08.10.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.10.26
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6,75
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.