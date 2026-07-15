TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Frühe Anlage
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15.07.2026 10:03:41
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das TUI-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 7,64 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 309,586 TUI-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 227,34 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 14.07.2026 auf 7,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,73 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von TUI belief sich jüngst auf 3,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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