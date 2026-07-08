TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Rentables TUI-Investment?
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08.07.2026 10:03:40
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen
Am 08.07.2016 wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,694 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.07.2026 227,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,19 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,22 Prozent verringert.
TUI wurde am Markt mit 3,68 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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