TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Langfristige Anlage 28.10.2026 10:03:56

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die TUI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TUI-Aktie an diesem Tag bei 32,48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 307,858 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 097,13 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 27.10.2026 auf 6,81 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79,03 Prozent vermindert.

TUI war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
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