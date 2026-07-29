TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Lukrativer TUI-Einstieg?
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29.07.2026 10:03:44
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TUI-Papier bei 18,51 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 54,028 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 394,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60,57 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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