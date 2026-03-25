WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Rentable WACKER CHEMIE-Investition? 25.03.2026 10:04:44

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen WACKER CHEMIE-Einstiegs gewesen.

Am 25.03.2016 wurden WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 73,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,532 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 036,54 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 24.03.2026 auf 76,60 EUR belief. Mit einer Performance von +3,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 3,81 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Ein WACKER CHEMIE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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