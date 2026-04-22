WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Frühe Anlage 22.04.2026 10:03:49

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment gewesen.

WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, hätte er nun 124,688 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 11 720,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 94,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,21 Prozent erhöht.

Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,72 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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