WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Rentables WACKER CHEMIE-Investment? 04.11.2026 10:03:34

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,85 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,268 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 81,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,74 Prozent.

Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Papiers belief sich damals auf 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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