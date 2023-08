MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in WACKER CHEMIE abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Am 02.08.2020 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 76,54 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,065 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.08.2023 auf 139,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 828,46 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,85 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 7,02 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at