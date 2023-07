MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe WACKER CHEMIE-Investition eingebracht

Vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit WACKER CHEMIE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 68,52 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 145,943 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Anteile wären am 18.07.2023 19 884,71 EUR wert, da der Schlussstand 136,25 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,85 Prozent angewachsen.

Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,52 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Der erste festgestellte Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at