MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Profitables WACKER CHEMIE-Investment? 25.02.2026 10:04:07

Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,429 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 117,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 82,55 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,93 Prozent angezogen.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 3,94 Mrd. Euro wert. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag des WACKER CHEMIE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

