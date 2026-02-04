WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Profitables WACKER CHEMIE-Investment?
|
04.02.2026 10:04:58
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.02.2025 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,538 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6,20 Prozent.
Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,43 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das WACKER CHEMIE-Papier bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
