WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Profitables WACKER CHEMIE-Investment? 04.02.2026 10:04:58

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2025 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,538 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6,20 Prozent.

Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,43 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das WACKER CHEMIE-Papier bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.02.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
28.01.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.01.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
