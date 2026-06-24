MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das WACKER CHEMIE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,80 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,236 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie auf 97,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 461,78 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 461,78 EUR, was einer positiven Performance von 54,62 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4,96 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at