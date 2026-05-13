WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Performance im Blick 13.05.2026 10:04:04

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades WACKER CHEMIE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die WACKER CHEMIE-Aktie an diesem Tag 123,80 EUR wert. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 80,775 WACKER CHEMIE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 96,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 762,52 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 762,52 EUR, was einer negativen Performance von 22,37 Prozent entspricht.

Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 4,81 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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