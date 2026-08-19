WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lukrative WACKER CHEMIE-Anlage? 19.08.2026 10:03:37

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in WACKER CHEMIE gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 69,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,420 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1 320,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,08 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4,67 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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