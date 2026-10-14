WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Rentables WACKER CHEMIE-Investment? 14.10.2026 10:05:04

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,570 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 88,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,46 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,46 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Papiere fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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