WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Lohnendes WACKER CHEMIE-Investment?
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11.11.2026 10:03:54
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,674 WACKER CHEMIE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 258,62 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 10.11.2026 auf 80,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 25,86 Prozent gestiegen.
WACKER CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro gelistet. Am 10.04.2006 wagte die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag damals bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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