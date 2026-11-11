WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lohnendes WACKER CHEMIE-Investment? 11.11.2026 10:03:54

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,674 WACKER CHEMIE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 258,62 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 10.11.2026 auf 80,30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 25,86 Prozent gestiegen.

WACKER CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro gelistet. Am 10.04.2006 wagte die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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