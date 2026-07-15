MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit WACKER CHEMIE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 82,56 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 121,124 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 670,30 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 14.07.2026 auf 96,35 EUR belief. Mit einer Performance von +16,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 4,73 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie wurde der Erstkurs mit 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at