WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Investition
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15.07.2026 10:03:41
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit WACKER CHEMIE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 82,56 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 121,124 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 670,30 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 14.07.2026 auf 96,35 EUR belief. Mit einer Performance von +16,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 4,73 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie wurde der Erstkurs mit 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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