WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Profitables WACKER CHEMIE-Investment?
|
14.01.2026 10:03:57
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades WACKER CHEMIE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 133,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,748 WACKER CHEMIE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (72,95 EUR), wäre die Investition nun 54,56 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,44 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 3,50 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie belief sich damals auf 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|72,80
|0,83%