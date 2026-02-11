MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren WACKER CHEMIE-Anteile 139,90 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,148 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Anteile wären am 10.02.2026 562,90 EUR wert, da der Schlussstand 78,75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,71 Prozent verringert.

Am Markt war WACKER CHEMIE jüngst 3,79 Mrd. Euro wert. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der WACKER CHEMIE-Anteilsschein bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at