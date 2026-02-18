WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Frühes Investment
|
18.02.2026 10:04:02
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie betrug an diesem Tag 111,05 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,050 WACKER CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 199,46 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 17.02.2026 auf 79,95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,01 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 3,97 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der WACKER CHEMIE-Anteilsschein bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|78,10
|-3,04%
