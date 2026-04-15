WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Anlage im Blick
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15.04.2026 10:04:18
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades WACKER CHEMIE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130,80 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,645 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (89,05 EUR), wäre die Investition nun 680,81 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 680,81 EUR entspricht einer negativen Performance von 31,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4,49 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Papiere fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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