WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lohnende WACKER CHEMIE-Investition? 08.07.2026 10:03:40

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 124,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 8,065 WACKER CHEMIE-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (89,75 EUR), wäre die Investition nun 723,79 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,62 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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