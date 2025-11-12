MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 74,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,351 WACKER CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (63,80 EUR), wäre die Investition nun 851,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 3,33 Mrd. Euro. WACKER CHEMIE-Anteile wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die WACKER CHEMIE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at