WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Investment im Blick
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03.06.2026 10:03:41
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 127,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 78,339 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 8 225,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 105,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,74 Prozent verringert.
Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich jüngst auf 5,01 Mrd. Euro. WACKER CHEMIE-Anteile wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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