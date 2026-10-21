WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Langfristige Investition 21.10.2026 10:03:28

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 21.10.2023 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,799 WACKER CHEMIE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 751,43 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 20.10.2026 auf 85,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,86 Prozent.

Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 4,37 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Das WACKER CHEMIE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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