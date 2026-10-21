WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Langfristige Investition
|
21.10.2026 10:03:28
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 21.10.2023 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,799 WACKER CHEMIE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 751,43 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 20.10.2026 auf 85,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,86 Prozent.
Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 4,37 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Das WACKER CHEMIE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
22.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.10.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|82,25
|-4,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.