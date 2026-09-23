MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit WACKER CHEMIE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 134,90 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0,741 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 65,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4,34 Mrd. Euro. WACKER CHEMIE-Papiere wurden am 10.04.2006 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at