Am 25.11.2021 wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen WACKER CHEMIE-Anteile an diesem Tag bei 158,65 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,630 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 75,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,84 EUR wert. Damit wäre die Investition 52,16 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 3,91 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at