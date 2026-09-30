WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Lohnender WACKER CHEMIE-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden WACKER CHEMIE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das WACKER CHEMIE-Papier bei 161,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,196 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 88,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 545,54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,45 Prozent eingebüßt.
Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,30 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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