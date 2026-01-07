WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel wäre eine WACKER CHEMIE-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert
WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,98 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 140,885 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 71,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 087,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,87 Prozent.
WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,49 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|68,75
|-3,71%