WACKER CHEMIE-Performance 07.01.2026 10:03:58

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel wäre eine WACKER CHEMIE-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel wäre eine WACKER CHEMIE-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien verdienen können.

WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,98 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 140,885 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 71,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 087,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,87 Prozent.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,49 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
16.12.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
02.12.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.11.25 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
