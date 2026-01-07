MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel wäre eine WACKER CHEMIE-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien verdienen können.

WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,98 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 140,885 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers auf 71,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 087,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,87 Prozent.

WACKER CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,49 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at