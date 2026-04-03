|
03.04.2026 06:31:29
MDB Capital A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MDB Capital A veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MDB Capital A ein EPS von 2,88 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,5 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,910 USD. Im Vorjahr waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 5,22 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,76 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.