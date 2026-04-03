MDB Capital A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MDB Capital A veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MDB Capital A ein EPS von 2,88 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,5 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,910 USD. Im Vorjahr waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,22 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,76 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at