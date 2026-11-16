MDB Capital A legte Quartalsergebnis vor

MDB Capital A lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MDB Capital A ein EPS von -0,470 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1533,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MDB Capital A einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at