MDCorp Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MDCorp Registered lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MDCorp Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at