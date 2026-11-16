MDCorp Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MDCorp Registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

MDCorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 168,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at