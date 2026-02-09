MDJM Aktie
WKN DE: A2N5RQ / ISIN: KYG592901097
|
09.02.2026 16:00:03
MDJM Stock Surges 179%
(RTTNews) - Stock of MDJM Ltd (UOKA) is soaring about 179 percent on Monday morning trading despite no corporate-related announcements to influence the movement.
The company's shares are currently trading at $3.19 on the Nasdaq, up 179.16 percent. The stock opened at $2.28 and has climbed as high as $4.2 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.86 to $6.15.
MDJM's stock closed trading at $1.19 on Friday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MDJM LTD Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu MDJM LTD Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.