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08.06.2026 06:31:29
MDM Permian präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MDM Permian äußerte sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,33 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MDM Permian 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr hat MDM Permian im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 166,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,48 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,18 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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