mDR Aktie
WKN: 914069 / ISIN: SG1N26909308
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13.06.2026 13:59:00
MDR-Intendant Ralf Ludwig: »Wir machen kein Programm für Rechtsextreme«
Bei einem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt könnte zum ersten Mal ein Bundesland aus einer ARD-Anstalt aussteigen. Wie geht der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, Ralf Ludwig, damit um?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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