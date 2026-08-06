06.08.2026 14:56:03

MDU Resources Earnings Up In Q2; Reaffirms FY26 Outlook

(RTTNews) - MDU Resources Group, Inc. (MDU), an energy delivery and utility company, on Thursday reported higher net income in the second quarter compared with the previous year. The company also reaffirmed its full year 2026 guidance.

For the second quarter, net income increased to $21.3 million from $13.7 million in the prior year.

Earnings per share were $0.10 versus $0.07 last year.

Operating income jumped to $47.9 million from $30.4 million in the prior year.

Operating revenue increased to $375.2 million from $351.2 million in the previous year.

Looking ahead, the company reaffirmed its 2026 earnings guidance and continues to expect earnings per share of $0.93 to $1.

The company also maintained its long-term earnings-per-share growth target of 6% to 8%.

In the pre-market trading, MDU Resources is 1.30% lesser at $19.76 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen