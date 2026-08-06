MDU Resources Earnings Up In Q2; Reaffirms FY26 Outlook

(RTTNews) - MDU Resources Group, Inc. (MDU), an energy delivery and utility company, on Thursday reported higher net income in the second quarter compared with the previous year. The company also reaffirmed its full year 2026 guidance.

For the second quarter, net income increased to $21.3 million from $13.7 million in the prior year.

Earnings per share were $0.10 versus $0.07 last year.

Operating income jumped to $47.9 million from $30.4 million in the prior year.

Operating revenue increased to $375.2 million from $351.2 million in the previous year.

Looking ahead, the company reaffirmed its 2026 earnings guidance and continues to expect earnings per share of $0.93 to $1.

The company also maintained its long-term earnings-per-share growth target of 6% to 8%.

In the pre-market trading, MDU Resources is 1.30% lesser at $19.76 on the New York Stock Exchange.