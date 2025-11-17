MDWerks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MDWerks hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig standen 0,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 26,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MDWerks 1,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at