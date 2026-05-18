MDWerks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MDWerks lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at