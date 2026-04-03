MDWerks vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MDWerks hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MDWerks ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,21 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,36 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at