MED Aktie
ISIN: GRS530003003
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30.06.2026 14:30:00
ME/CFS: Med-Uni Wien leitet EU-weites Millionenprojekt "Discover ME"
Die Multisystemerkrankung ist eine Ausschlussdiagnose, weil es keine klaren Biomarker dafür gibt. Dadurch dauert eine Diagnose bis zu fünf Jahre. Nun wird verstärkt geforschtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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