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29.06.2026 06:31:29
ME Therapeutics legte Quartalsergebnis vor
ME Therapeutics ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ME Therapeutics die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
ME Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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