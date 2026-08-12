PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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12.08.2026 16:30:00
Meaco Sefte 10 Pro im Test: Guter & flexibler Standventilator mit Akku und App
Der Meaco Sefte Pro 10 verbindet drei Bauhöhen mit Akku und App. Der Ventilator liefert kräftigen Wind, ist aber in den hohen Stufen recht laut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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