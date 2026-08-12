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12.08.2026 06:31:29
MEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MEC hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 82,74 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 76,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,47 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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