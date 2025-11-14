MEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MEC hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 78,06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at