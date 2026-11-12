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12.11.2026 06:31:28
MEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MEC lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 97,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 78,06 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,41 Prozent auf 7,14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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