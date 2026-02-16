MEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MEC präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 92,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -17,940 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,92 Prozent auf 5,96 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 272,14 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 122,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at